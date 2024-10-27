Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаПолітика

Парламентарії Європи і Канади оприлюднили спільну заяву щодо виборів у Грузії: ні вільні, ні справедливі

Політика «Грузинської мрії» «просто несумісна із ЄС», наголосили депутати.

Парламентарії Європи і Канади оприлюднили спільну заяву щодо виборів у Грузії: ні вільні, ні справедливі
Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії”
Фото: EPA/UPG

Парламентарії країн Європи і Канади оприлюднили спільну заяву про вибори у Грузії.

Серед підписантів – представники парламентів країн Балтії, України, Польщі, Німеччини, Італії, Швеції, Ірландії, а також Європарламенту.

Депутати вважають, що «Грузія заслуговує на місце в самому серці об'єднаної Європи», але «ці вибори були ні вільними, ні справедливими». 

«Політичний клімат напередодні виборів був несумісний із європейськими стандартами справедливості. Кандидати зазнавали залякування і погроз, державна влада зловживалася, голоси купувалися. Звіти міжнародних місій спостерігачів за виборами чітко підтверджують це. Тому існує значне шахрайство на виборах також за допомогою залякування та купівлі голосів у день виборів», - йдеться у заяві.

Парламентарії наголосили, що вибори у Грузії «були про Європу чи ізоляцію, демократію чи авторитаризм, свободу чи русифікацію» і додали, що політика «Грузинської мрії» «просто несумісна із ЄС».

У заяві зазначили, що на цьому тлі Європейський Союз не може визнати результатів виборів і підписанти вимагають персональних санкцій проти тих, хто відповідає за «несправедливий виборчий вплив, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства».

Попри це парламентарії вважають, що не треба зараз відмовлятися від проєвропейських частин грузинського суспільства. «Ми маємо навіть посилити обміни у громадянському суспільстві. Ми відкидаємо колективне покарання, таке як зупинення лібералізації візового режиму в даний час. Однак ми побоюємося результату освіченої, проєвропейської молоді. Хоча ми вітаємо вас у ЄС, це було б трагедією для європейської орієнтації Грузії», - вважають підписанти заяви.

Ситуацію в країна депутати назвали «білорусизацією країни» і вважають, що коли правляча партія та її лідер підуть за своїми заявами діями, то існує загроза переслідування й заборони опозиції, незалежних ЗМІ та неурядових організацій. 

«ЄС має дати зрозуміти правлячій партії, що він цього не прийме, і в цьому випадку буде повне припинення відносин. Ми продовжуємо рішуче підтримувати зусилля президента Саломе Зурабішвілі щодо об'єднання країни, захисту демократії, свободи та верховенства закону, а також збереження та забезпечення європейського майбутнього Грузії», - наголосили парламентарії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies