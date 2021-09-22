Вогнепальні поранення отримав водій політика, а сам він не постраждав.

На Сергія Шефіра, першого помічника президента України, скоєно замах.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"Близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників", - йдеться в офіційному релізі.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху цілий, але в шоковому стані.

"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків - з водієм. В районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", - розказав Арахамія журналістам в кулуарах парламенту.

"Він в стані шоку. Трактує, шо стріляли в нього, але попали у водія", - додав Арахамія.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Село Лісники розташоване на південній околиці Києва. За інформацією співрозмовників LB.ua в правоохоронних органах, напад стався під час руху.

Нападник або нападники ховалися в зеленій зоні біля дороги. Після того, що сталося, машина зупинилася на парковці супермаркету АТБ.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента.

Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95".