У Києві створять центр сучасного мистецтва Івана Марчука, - Указ Зеленського

Уряд має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для центру.

У Києві створять музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, де будуть представлені його роботи.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Кабінет Міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити протягом місяця концепцію центру, план заходів з його створення і забезпечити проведення промо-кампанії.

Також Уряд має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення центру і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

“Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики”, – йдеться у повідомленні.

Іван Марчук 12 травня відсвяткував 85-річний ювілей, він є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США.

У 2007-му потрапив до рейтингу “100 геніїв сучасності” британської газети The Daily Telegraph.

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Івана Марчука “Човни цвітом поросли” була продана за 56 тисяч доларів. А пейзаж “Золота ніч” цьогоріч проданий на аукціоні за 96,8 тисяч доларів.

Нагадаємо, торік влітку Київ запропонував художнику Івану Марчуку створити його музей за кошти міста. Ця ініціатива з’явилася після того, як було введено мораторій на будівництво у буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Це стало офіційною забороною спорудження приватної будівлі, де, зокрема, мав розташовуватися музей.