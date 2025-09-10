Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Шах і мат? Перша партія з НАТО за Путіним

Недостатньо просто визнати, що дрони належать Росії. Це надто зручна формула, яка дозволяє уникати будь-яких серйозних наслідків. Має прозвучати інше: чітке й недвозначне визнання факту навмисної атаки дронами на територію Польщі. Лише тоді можна говорити про офіційні дії. Без цього все зведеться до чергових дипломатичних заяв і обурень, які не мають жодної ваги.

У Польщі пошкоджено будинок
Фото: Polsat
У Польщі пошкоджено будинок

Поки що, судячи з його виступів, Туск вагається. На брифінгу пролунала звична формула: «або атака, або провокація». Це ознака пошуку маневру, але водночас і натяк на те, що у Варшави все ще є шанс йти далі й назвати речі своїми іменами. Хоча, визнаємо чесно, ця надія виглядає слабкою. Політична спроможність ЄС і НАТО, коли йдеться про різку відповідь, завжди буксує на узгодженнях і компромісах.

А тепер давайте змоделюємо, якою мала би бути мінімальна колективна реакція — і НАТО, і ЄС — якби на політичні вагання наклалася рішучість.

По-перше, це новий максимальний пакет санкцій. І тут без ролі Польщі не обійтися: саме Варшава мала б змусити Угорщину та Словаччину перестати блокувати рішення.

По-друге, йдеться не про кількість озброєння, а про якість. Україні потрібні нові типи зброї, здатні бити по місцях виробництва й зберігання «Шахедів». Так, у наших мріях — це удар по Кремлю, але у реальності достатньо ліквідувати саму інфраструктуру загрози.

По-третє, це висилка всіх росіян. Скасування віз, посвідок на проживання й будь-яких можливостей легально перебувати в ЄС. Кожен громадянин РФ — це потенційний ризик для безпеки.

По-четверте, нарешті слід поставити крапку у співпраці європейського бізнесу з Росією. Ті, хто досі торгує й заробляє на режимі, мають нести відповідальність.

Нарешті, ЄС міг би зробити безпрецедентний крок — пришвидшити вступ України, використовуючи нестандартні рішення. Це було б не лише символом, а й реальним сигналом Москві. Усе це разом, або хоча б частково, стало б демонстрацією рішучості, де слова підкріплюються діями.

Чи станеться це завтра? Навряд. Усі чудово розуміють, що політична інерція Європи сильніша за бажання діяти негайно. Але водночас ми бачимо: момент невідворотно наближається. Європа вже зробила крок у напрямку, де немає простору для відступу.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Теми: , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies