Камбоджа і Таїланд домовилися допустити спостерігачів до спірних прикордонних територій

Іноземні спостерігачі, розміщені в одній країні, не перетинатимуть кордон з іншою.

Камбоджа та Таїланд у четвер домовилися дозволити спостерігачам із регіонального блоку АСЕАН інспектувати спірні прикордонні території та сприяти тому, щоб бойові дії не відновилися після п’ятиденного збройного конфлікту, що завершився перемир’ям наприкінці липня.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Камбоджі Тіа Сейха та виконувач обов’язків міністра оборони Таїланду Наттафон Накпханіт зустрілися в штаб-квартирі Збройних сил Малайзії в Куала-Лумпурі, щоб обговорити умови остаточного припинення вогню.

"Буде створена наглядова група військових аташе країн АСЕАН, розміщених у Таїланді та Камбоджі, під керівництвом Малайзії", – повідомив Наттафон після зустрічі, додавши, що іноземні спостерігачі, розміщені в одній країні, не перетинатимуть кордон з іншою.

У спільній заяві Таїланд і Камбоджа повідомили, що проведуть ще один раунд переговорів через два тижні, а потім — ще один за місяць.

Умови миру були сформульовані протягом трьох днів переговорів між високопосадовцями в Куала-Лумпурі, а на четвертий день остаточно затверджені у присутності спостерігачів з Китаю та США.

Дві сусідні держави Південно-Східної Азії пережили найсерйозніше загострення більш ніж за десятиліття. Минулого місяця між сторонами відбувалися артилерійські обстріли та авіаудари, внаслідок яких загинули щонайменше 43 людини, а понад 300 000 мешканців обох країн були змушені залишити свої домівки.

Попри дипломатичні втручання з боку Китаю та Малайзії, яка головує в АСЕАН, бойові дії тривали.

За даними джерел видання, лідери Камбоджі та Таїланду погодилися сісти за стіл переговорів лише після того, як президент США Дональд Трамп заявив їм, що торговельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнуто миру.

Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечаються щодо недемаркованих ділянок спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.