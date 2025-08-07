У США арештували військового у справі передачі росіянам даних про танки Abrams та іншу техніку і військові операції

Військовослужбовця США заарештовано та звинувачено у шпигунстві та порушеннях експортного законодавства, повідомляє Мін’юст США.

22-річний Тейлор Адам Лі з Ель-Пасо, штат Техас, був заарештований 6 серпня. Він намагався передати Росії конфіденційну інформацію національної оборони щодо експлуатації M1A2 Abrams, основного бойового танка США.

Розслідування ФБР показало, що Тейлор Лі намагався надати секретну військову інформацію про вразливості американських танків особі, яку він вважав офіцером російської розвідки, в обмін на російське громадянство.

«Сьогоднішній арешт – це послання для всіх, хто думає про зраду США, особливо для військовослужбовців, які присягнули захищати нашу батьківщину», – сказав помічник директора Відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський.

Згідно з судовими документами, Лі проходить службу в армії США у Форт-Блісс, і має допуск до секретної інформації, а також конфіденційної інформації з обмеженим доступом. Приблизно з травня 2025 року і дотепер Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надіслати оборонну інформацію США до Міністерства оборони Росії.

У червні 2025 року Лі, за матеріалами справи, передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю, та запропонував допомогу Російській Федерації.

У липні, під час особистої зустрічі між Лі та тим, кого він вважав представником російського уряду, Лі передав цій особі SD-карту. Лі продовжив надавати детальний огляд документів та інформації, що містяться на SD-картці, включаючи документи та інформацію про M1A2 Abrams, ще одну броньовану бойову машину, що використовується американськими збройними силами, та бойові операції.

Під час та після липневої зустрічі Лі обговорював отримання та надання російському уряду конкретного обладнання, що знаходиться всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року Лі доставив певне обладнання до сховища в Ель-Пасо, штат Техас. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку він вважав представником російського уряду, в якому зазначив: «Місія виконана».