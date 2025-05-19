ЗМІ: Автралія почала поставку в Україну танків Abrams

Із міркувань безпеки дату прибуття цієї техніки до Європи не розголошують.

Австралія розпочала поставку в Україну партії танків Abrams. Проте із міркувань безпеки дату прибуття цієї техніки до Європи не розголошують.

Про це повідомив австралійський мовник ABC.

Видання пише, що розпочався процес завантаження на судно першого з 49 вживаних танків Abrams, що прямують до України. Також інформацію про поставку підтвердив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

"Перша партія вже деякий час у дорозі, але я не збираюся вдаватися в конкретні деталі", – сказав він.

Під час зустрічі в Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру країни Ентоні Альбанезе після того, як той підтвердив, що партія техніки вже в дорозі.

Перш ніж розпочався процес доставки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Дозвіл надали попри те, що американські чиновники залишалися незадоволеними цією допомогою.

Один із чиновників США сказав виданню, що минулого року австралійців попереджали, що відправка цих танків буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати.

Минулого місяця представник міністерства оборони Австралії заявив про побоювання, що відправка великих танків до України "не є найкращим способом надання військової допомоги воюючій країні".

Міністр оборони Річард Марлес у понеділок відмовився сказати, чи висловлювали американські чиновники якісь занепокоєння щодо передачі.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною та зі Сполученими Штатами, щоб побачити, як це постачання відбудеться", – сказав він журналістам у Мельбурні.

Раніше цього року операції в логістичному центрі в Польщі, куди надійдуть австралійські танки Abrams, були зупинені після того, як американський президент Дональд ТТрамп призупинив військову допомогу Україні. Але зараз об'єкт знову запрацював.