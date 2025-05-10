Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
ГоловнаСвіт

У Києві сьогодні відбувається засідання "коаліції охочих"

Лідери країн прибули до України. 

У Києві сьогодні відбувається засідання "коаліції охочих"
Фото: Офіс президента

У Києві сьогодні, 10 травня, проходить зустріч лідерів країн "коаліції охочих" – міжнародного об'єдання, покликаного надати Україні дієві гарантії безпеки, передає The Guardian. 

З візитом до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Польщі та Британії Дональд Туск та Кір Стармер. Лідери країн обговорюватимуть ідею 30-денного безумнового припинення вогню та шляхи тиску на Росію, якщо вона відмовиться. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що всі лідери в межа зустрічі провели телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом

Що таке коаліція охочих

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами. 

Лідери коаліції зустрічалися в Парижі, Брюсселі та Лондоні. Одна з головних тем для обговорення – розміщення в Україні іноземних військових, які виступали б гарантією безпеки після припинення вогню.

 У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies