Канада вводить мита у відповідь на торговельну політику Трампа

Мексика не підпадає під ці обмеження.

Канада запроваджує 25-відсоткове мито на імпортні транспортні засоби зі США, які не відповідають вимогам угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA).

Про це на прес-конференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Марк Карні, передає CBC.

За словами Карні, нові мита також стосуватимуться неканадського вмісту транспортних засобів, що відповідають CUSMA, якщо вони надходять із США. Водночас Мексика не підпадає під ці обмеження.

«Наші тарифи не торкнуться автозапчастин, тому що ми знаємо переваги нашої інтегрованої системи виробництва», – наголосив глава уряду.

Він додав, що його кабінет міністрів розробляє механізми, які дозволять автовиробникам уникнути додаткових зборів, за умови збереження виробництва та інвестицій у Канаді.

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