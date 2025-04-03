Канада вводить мита у відповідь на торговельну політику Трампа

Канада запроваджує 25-відсоткове мито на імпортні транспортні засоби зі США, які не відповідають вимогам угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA).
Про це на прес-конференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Марк Карні, передає CBC.
За словами Карні, нові мита також стосуватимуться неканадського вмісту транспортних засобів, що відповідають CUSMA, якщо вони надходять із США. Водночас Мексика не підпадає під ці обмеження.
«Наші тарифи не торкнуться автозапчастин, тому що ми знаємо переваги нашої інтегрованої системи виробництва», – наголосив глава уряду.
Він додав, що його кабінет міністрів розробляє механізми, які дозволять автовиробникам уникнути додаткових зборів, за умови збереження виробництва та інвестицій у Канаді.
Мита Трампа: що відомо
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- У Канади і Штатів у питанні мит своя особлива історія. Раніше Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
- У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
- Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на тарифи президента США.
- Тоді американський лідер анонсував нові мита проти Оттави. Опісля Онтаріо скасувало свої тарифи.