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Трамп спростував, що він розглядає Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента

Хоча колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни вибула з передвиборчих перегонів, вона продовжує отримувати помітну підтримку. Її прихильники можуть суттєво вплинути на результат виборів.

Трамп спростував, що він розглядає Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента
Колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни, республіканці Ніккі Гейлі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він розглядає Ніккі Гейлі як свого кандидата на посаду віцепрезидента, пише Politico.

“Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віце-президента, але я бажаю їй всього найкращого!”, ‒ написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше видання Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає можливість долучити Гейлі до допомоги експрезиденту у прагненні повернути Білий дім ‒ як через залучення виборців із вищою освітою, так і посилення збору коштів. 

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Гейлі ще не підтримала Трампа. Стосунки між політиками залишаються крижаними з часу, коли колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни вибула з передвиборчих перегонів. Попри це вона продовжує отримувати помітну підтримку на первинних виборах, набравши понад 21% голосів на праймеріз в Індіані та майже 17% у Пенсільванії. 

Її прихильники можуть зіграти ключову роль у визначенні результатів президентських виборів у листопаді, але передвиборча кампанія Трампа доклала мало зусиль, щоб залучити їх на свій бік.

Боротьба за “друге місце Трампа" посилюється останніми тижнями. Кандидати на пост віцепрезидента ‒ сенатор від Огайо Дж. Д. Венс, сенатор від Арканзасу Том Коттон, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум, сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт і представник Нью-Йорка Еліза Штефанік ‒ змагаються в ефірі за те, щоб стати напарником Трампа. 

“У Чарльстоні наступного тижня Гейлі хоче зустрітися і подякувати донорам, які підтримали її кампанію. Очікується, що Гейлі не підтримає Трампа і не проситиме своїх донорів підтримати його”, ‒ підсумовує Politico.

  • Президент США Джо Байден закликав виборців, які підтримували Ніккі Гейлі, "приєднатися до його кампанії" після того, як республіканка зняла свою кандидатуру.
  • На початку травня інформаційна агенція Reuters спільно з компанією Ipsos оприлюднили результати щомісячного опитування щодо прийдешніх виборів президента США. Згідно з дослідженням, у квітні Байден дещо втратив свої позиції.
  • У березні Дональд Трамп гарантував собі третю поспіль республіканську номінацію після перемоги на праймеріз у штаті Джорджія.
  • Тоді ж Джо Байден набрав необхідну кількість делегатів для висування його кандидатури у президенти від демократів.
  • Вибори у США відбудуться 5 листопада, новообраний президент розпочне каденцію 20 січня 2025 року.
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