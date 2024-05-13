Трамп спростував, що він розглядає Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента

Колишній президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він розглядає Ніккі Гейлі як свого кандидата на посаду віцепрезидента, пише Politico.
“Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віце-президента, але я бажаю їй всього найкращого!”, ‒ написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Раніше видання Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає можливість долучити Гейлі до допомоги експрезиденту у прагненні повернути Білий дім ‒ як через залучення виборців із вищою освітою, так і посилення збору коштів.
Гейлі ще не підтримала Трампа. Стосунки між політиками залишаються крижаними з часу, коли колишня посолка в ООН і губернаторка Південної Кароліни вибула з передвиборчих перегонів. Попри це вона продовжує отримувати помітну підтримку на первинних виборах, набравши понад 21% голосів на праймеріз в Індіані та майже 17% у Пенсільванії.
Її прихильники можуть зіграти ключову роль у визначенні результатів президентських виборів у листопаді, але передвиборча кампанія Трампа доклала мало зусиль, щоб залучити їх на свій бік.
Боротьба за “друге місце Трампа" посилюється останніми тижнями. Кандидати на пост віцепрезидента ‒ сенатор від Огайо Дж. Д. Венс, сенатор від Арканзасу Том Коттон, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум, сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт і представник Нью-Йорка Еліза Штефанік ‒ змагаються в ефірі за те, щоб стати напарником Трампа.
“У Чарльстоні наступного тижня Гейлі хоче зустрітися і подякувати донорам, які підтримали її кампанію. Очікується, що Гейлі не підтримає Трампа і не проситиме своїх донорів підтримати його”, ‒ підсумовує Politico.
- Президент США Джо Байден закликав виборців, які підтримували Ніккі Гейлі, "приєднатися до його кампанії" після того, як республіканка зняла свою кандидатуру.
- На початку травня інформаційна агенція Reuters спільно з компанією Ipsos оприлюднили результати щомісячного опитування щодо прийдешніх виборів президента США. Згідно з дослідженням, у квітні Байден дещо втратив свої позиції.
- У березні Дональд Трамп гарантував собі третю поспіль республіканську номінацію після перемоги на праймеріз у штаті Джорджія.
- Тоді ж Джо Байден набрав необхідну кількість делегатів для висування його кандидатури у президенти від демократів.
- Вибори у США відбудуться 5 листопада, новообраний президент розпочне каденцію 20 січня 2025 року.