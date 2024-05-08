Президент Словаччини пропонує свою країну для проведення мирних переговорів між Україною і РФ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що в разі потреби запропонує свою країну для проведення мирних переговорів між Україною і РФ, передає Aktuality.

Пеллегріні, коментуючи річницю завершення Другої світової війни, сказав, що перед європейськими політиками, зокрема словацькими, стоїть фундаментальне завдання - забезпечити мир в Україні а, отже, у Європі.

Словацький президент додав, що 79 років без війни викликали певну девальвацію самого миру, і тепер люди сприймають його це як щось зрозуміле.

"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У зв'язку з війною в Україні зброя потихеньку починає гриміти і в інших частинах Європи та світу. Говорять про перекидання військ на російсько-українську війну, багато хто готує плани військового конфлікту, а дипломатія робить жорсткішим свій словниковий запас. Давайте поговоримо про припинення вогню, про мирні сценарії, активізуємо дипломатію і розглядатимемо зброю як останній засіб", - сказав Пеллегріні.