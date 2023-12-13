Нетаньяху вважає, шо Ізраїлю доведеться мати справу з Іраном під час війни з ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху обговорив подальшу війну із ХАМАС із керівником служби внутрішньої безпеки ШАБАК Роненом Баром.
Про це повідомляє Al Jazeera.
“Нам доведеться мати справу з Іраном і, перш за все, не дати Ірану озброїтися ядерною зброєю”, - наголосив Нетаньяху.
Він додав, що не думає, що у Ізраїлю є альтернатива продовженню війни з ХАМАС.
Останні події у війни Ізраїлю проти ХАМАС
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Збройні сили Ізраїлю почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів ХАМАС у секторі Гази.
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ЦАХАЛ заявив, що багато терористів ХАМАСу здалися у полон, передавши Ізраїлю свою зброю та спорядження.
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Минулого тижня Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази.