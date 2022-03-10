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У РФ священика оштрафували на 35 тис. рублів за антивоєнну проповідь

Він був оштрафований за новою статтею КоАП про "дискредитацію використання російських військ".

У РФ священика оштрафували на 35 тис. рублів за антивоєнну проповідь
Архівне фото
Фото: mil.ru

У Росії оштрафували настоятеля церкви Воскресіння Христового в селі Карабаново Костромської області Іоана Бурдіна, який промовив антивоєнну проповідь на недільній літургії.

Про це повідомляють російські ЗМІ, а також правозахисний проєкт "Мережові свободи", який надавав священнику юридичну підтримку.

Бурдін оштрафований на 35 тисяч рублів за новою статтею КоАП ОФ 20.3.3 про "дискредитацію використання російських військ". 

6 березня він промовив антивоєнну проповідь на недільній літургії в храмі і тим самим, як мовиться в протоколі, "вчинив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ, які проводять спеціальну операцію в Україні".

Крім того, священик опублікував на парафіяльному сайті посилання на петицію Change.org із закликом зупинити військові дії в Україні.

Як відомо, 4 березня Держдума Росії екстрено прийняла новий законопроєкт, який запроваджує кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення "відомо неправдивої інформації про діяльність збройних сил РФ" та "за дискредитацію використання російських військ". За даними "Мережевих свобод", лише за перші три дні дії закону було затримано 60 осіб. "Неправдивою інформацією" зазвичай влада РФ називає дані про втрати її військ після вторгнення в Україну. За поширення такої інформації передбачається до 15 років позбавлення волі.

Бюджетників та школярів у РФ змушують писати листи окупантам, які воюють в Україні. Провладна партія "Єдина Росія" оголосила акцію та "накидала" тези, за якими мають бути написані ці листи. Наразі до "акції" долучився російський військово-патріотичний рух "Юнармія", який займеться дитячо-юнацькою підготовкою.

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