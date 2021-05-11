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Внаслідок стрілянини в російській школі загинули вчитель та 10 учнів (оновлено)

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця, другого нападника застрелили.

Внаслідок стрілянини в російській школі загинули вчитель та 10 учнів (оновлено)
Фото: region_kazan116 / VK

У російському місті Казань у школі невідомі влаштували стрілянину. За інформацією ЗМІ, загинули 11 людей - вчитель та 10 учнів.

Також повідомляється про щонайменше 12 постраждалих.

За інформацією видання Baza, стрілянину влаштував 17-річний Ільназ Галявієв. Його наразі затримано. При затриманні він повідомив, що за адресою своєї прописки він заклав бомбу.

При цьому "Інтерфакс" стверджує, що нападників могло бути двоє.

"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - розповів співрозмовник агентства.

"РИА Новости" передають, що після стрілянини у школі стався вибух, людей із будівлі евакуюють. Другий імовірний стрілок, за даними видання, залишається у будівлі школи.

Оновлено. За даними ЗМІ, двоє із загиблих школярів розбилися, вистрибнувши з вікна третього поверху.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що другого нападника застрелили силовики.

Нагадаємо, восени 2018 року 18-річний учень коледжу в окупованому Криму Владислав Росляков влаштував вибух і відкрив стрілянину з рушниці у політеху, після чого наклав на себе руки. Жертвами трагедії стала 21 людина, включаючи стрільця.

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