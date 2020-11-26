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Послом Ізраїлю в Україні призначено дипломата Михайла Бродського

Бродський з 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

Послом Ізраїлю в Україні призначено дипломата Михайла Бродського
Фото: facebook.com/michael.brodsky1

Ізраїльського дипломата Михайла Бродського призначено послом Ізраїлю в Україні.

Про це сам дипломат повідомив у Facebook.

"З радістю повідомляю, що мене призначили наступним послом Ізраїлю в Україні", - зазначив Бродський.

Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році. 

У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки. 

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і керівник Групи з міжпарламентських зв'язків Кнесету Ізраїлю з Верховною Радою України Міхаель Малкіелі підтвердили намір обох країн активізувати парламентську взаємодію.

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