Медичний центр Африканського Союзу скликав кризову нараду через спалах Еболи

Заходи перевірки в аеропорту Найробі після смерті першого в історії Кенії хворого на Еболу

Африканський центр контролю захворювань (Africa CDC) скликав позачергову віртуальну нараду представників органів охорони здоров’я країн через черговий спалах вірусу Ебола на континенті, спричинений штамом Бундібугйо, повідомляє DW.

Генеральний директор Africa CDC Жан Касея назвав кризову нараду, заплановану на 28 жовтня, можливістю “посилити нашу колективну відповідь”. “Ебола наразі охопила три регіони Африки. Ситуація вимагає негайних дій і політичного керівництва на найвищому рівні”, – написав Касея на соціальній платформі X.

З моменту першого підтвердження наявності вірусу в Демократичній Республіці Конго у травні, інфікувалося понад 9500 осіб. Майже половина з них померла.

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У вівторок стало відомо про поширення вірусу в Нігерії: його завезла жінка, яка на початку місяця повернулася з Уганди Наразі відстежують 44 осіб, які контактували із хворою.

Уганда, де під час цього спалаху було зафіксовано 20 випадків захворювання і яка в липні оголосила про повну відсутність вірусу Ебола на своїй території, відкинула твердження Нігерії. 27 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про завершення спалаху у цій країні.

У Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи, серед них троє медичних працівників. Серед них один випадок – летальний. Інфікований громадянин Кенії прибув літаком до Найробі з Уганди, куди в'їхав із ДР Конго. Під час перевірки в аеропорту симптомів у чоловіка не виявили, однак пізніше його госпіталізували до приватної лікарні, де він помер за кілька днів.

Ebola is now affecting three regions of Africa. The situation demands urgent action and political leadership at the highest level. I have invited African Ministers of Health to an extraordinary virtual meeting on 28 October to strengthen our collective response. Five months of intense efforts have shown the determination of our countries and health workers. We must now accelerate our actions, reinforce coordination and mobilise the full strength of our continent. Africa has the expertise, the institutions and the capacity to defeat this outbreak. We must act together, and we must act now. Our priority is to stop transmission and save lives. Read more: https://t.co/aO9dtJ9uBI ---------------- Ebola touche désormais trois régions d'Afrique. La situation exige une action urgente et un engagement politique au plus haut niveau. J'ai convié les ministres africains de la Santé à une réunion virtuelle extraordinaire le 28 octobre pour renforcer notre riposte collective. Cinq mois d'efforts intenses témoignent de la détermination de nos pays et de nos professionnels de santé. Nous devons aujourd'hui accélérer notre action, renforcer la coordination et mobiliser toutes les forces de notre continent. L'Afrique dispose de l'expertise, des institutions et des capacités nécessaires pour vaincre cette épidémie. Nous devons agir ensemble, et agir maintenant. Notre priorité est de stopper la transmission et de sauver des vies. Lire le communiqué : https://t.co/Yf1EhyOpMA — Dr Jean Kaseya (@Dr_JeanKaseya) October 21, 2026