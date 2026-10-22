З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСпорт

Медичний центр Африканського Союзу скликав кризову нараду через спалах Еболи

"Ситуація вимагає негайних дій і політичного керівництва на найвищому рівні".

Медичний центр Африканського Союзу скликав кризову нараду через спалах Еболи
Заходи перевірки в аеропорту Найробі після смерті першого в історії Кенії хворого на Еболу
Фото: EPA/UPG

Африканський центр контролю захворювань (Africa CDC) скликав позачергову віртуальну нараду представників органів охорони здоров’я країн через черговий спалах вірусу Ебола на континенті, спричинений штамом Бундібугйо, повідомляє DW.

Генеральний директор Africa CDC Жан Касея назвав кризову нараду, заплановану на 28 жовтня, можливістю “посилити нашу колективну відповідь”. “Ебола наразі охопила три регіони Африки. Ситуація вимагає негайних дій і політичного керівництва на найвищому рівні”, – написав Касея на соціальній платформі X.

З моменту першого підтвердження наявності вірусу в Демократичній Республіці Конго у травні, інфікувалося понад 9500 осіб. Майже половина з них померла.

Реклама

У вівторок стало відомо про поширення вірусу в Нігерії: його завезла жінка, яка на початку місяця повернулася з Уганди Наразі відстежують 44 осіб, які контактували із хворою. 

Уганда, де під час цього спалаху було зафіксовано 20 випадків захворювання і яка в липні оголосила про повну відсутність вірусу Ебола на своїй території, відкинула твердження Нігерії. 27 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про завершення спалаху у цій країні.

У Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи, серед них троє медичних працівників. Серед них один випадок – летальний. Інфікований громадянин Кенії прибув літаком до Найробі з Уганди, куди в'їхав із ДР Конго. Під час перевірки в аеропорту симптомів у чоловіка не виявили, однак пізніше його госпіталізували до приватної лікарні, де він помер за кілька днів.

  • Наразі проти штаму Бундібугйо не існує ані затверджених вакцин, ані методів лікування. 
  • Водночас у ДР Конго випробовують препарат, який може запобігати зараженню вірусом. До випробування залучили 250 осіб. Дослідження стартувало в липні в провінції Ітурі, епіцентрі епідемії. Препарат розробила компанія Gilead Sciences, його дають людям невдовзі після ймовірного контакту з Еболою.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies