Олімпіада-2024. День 3. Болюх і Середа посіли п'яте місце у стрибках у воду. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні свій шлях на Олімпіаді розпочнуть українські шпажисти й стрибуни.

Кірілл Болюх та Олексій Середа з України беруть участь у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків н

14:15. Нам ще є за кого вболівати! Сьогодні для збірної України розпочнуться змагання з боксу. Український надважковаговик Дмитро Ловчинський протистоятиме Теремоанові Теремоана з Австралії в 1/8 фіналу. Початок бою – о 17:50.

14:00. Китаєць Шен Ліхао здобув золоту медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, встановивши олімпійський рекорд. Він набрав у підсумку 252.2 очка. На другій та третій сходинках розташувалися швед Віктор Ліндгрен (251.4) та хорват Мілан Маричич (230).

Olympic record! Lihao Sheng wins his second gold medal in a thrilling finale 🥇

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Record Olympique ! Lihao Sheng remporte sa deuxième médaille d'or au bout du suspense 🥇



📸 Getty / Charles McQuillan#Paris2024 pic.twitter.com/xYC8ebhEdD — Paris 2024 (@Paris2024) July 29, 2024

13:45. Серія невдач триває… Українець Ярослав Жмуденко без шансів поступився китайцю Фань Чженьдуну в 1/32 фіналу змагань з настільного тенісу на Олімпіаді-2024.

13:30. Поєдинок Ольги Харлан розпочнеться о 15:05. Українська шаблістка фехтуватиме проти Анни Башти з Азербайджану.

13:10. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ? Українець Михайло Романчук не зміг кваліфікуватися до фіналу з плавання на 800 метрів вільним стилем. Він фінішував 17-м у підсумку. Нагадаємо, українець – бронзовий призер Токіо-2020 та олімпійський рекордсмен у цій дисципліні... Жах.

13:05. Українці Кірілл Болюх й Олексій Середа посіли п’яту сходинку у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, набравши 412.65 бала. Золото прогнозовано здобула китайська пара Ян – Лянь з 490.35 очок. Срібло завоювали представники Великої Британії Дейлі – Вільямс (463.44), бронзу – канадці Вайнс – Шомбор-Маррей (422.13).

Фото: EPA/UPG Кірілл Болюх та Олексій Середа з України беруть участь у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 29 липня 2024 року.

Lian Junjie and Yang Hao jump on the top step of the podium after a near-perfect performance! 🥇

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Lian Junjie et Yang Hao sautent sur la première marche du podium après une prestation proche de la perfection ! 🥇



📷 Paris 2024 pic.twitter.com/fNXVRDIRLm — Paris 2024 (@Paris2024) July 29, 2024

13:00. Ще одна фехтувальниця завершила виступи в індивідуальній шаблі. Олена Кравацька поступилася Емурі Місакі з Японії – 14:15. Усі сподівання на Харлан!

12:50. Прокляття для дзюдоїстів! Дар’я Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу, отримавши 3 попередження і, як наслідок, дискваліфікацію у бою з японкою Харукою Фунакубо.

Фото: European Judo Union Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після поразки в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Парижі.

12:30. 19-річна українка Ніка Шарафутдінова посіла 22 місце у півфіналі з плавання на 100 метрів на спині. Плавчиня не змогла вийти до фіналу на своїй дебютній Олімпіаді.

12:15. Повертаємося на воду! Українці Станіслав Ковальов та Ігор Хмара пройшли до півфіналу легкої парної двійки на Олімпіаді-2024. Хлопці приплили другими у втішному заїзді, і цього вистачило для кваліфікації далі. Вони продовжать змагання на Олімпіаді 31 липня.

12:00. Перша прикра поразка для українок! Аліна Комащук поступилася Джон Хайон з Південної Кореї (8:15) і завершила виступи в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях.

11:58. Зовсім скоро на 10-метрову вишку вийде українська пара стрибунів Олексій Середа – Кірілл Болюх! Вони – призери Чемпіонатів світу та Європи, тому чекаємо від них якісних стрибків! Готуйтеся, панове китайці!

11:48. За декілька миттєвостей свій перший бій на Іграх-2024 розпочне Аліна Комащук! Нам потрібно три з трьох!

11:39. Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла японку Сіхомі Фукусіму (15:9) і вийшла до 1/8 фіналу змагань! Вітаємо українку з впевненим стартом!

11:30. Паралельно з Харлан на Ігри увірвалася дзюдоїстка Дар'я Білодід. Українка перемогла Неру Тібву з Кірибаті за 5 секунд (!), виконавши іппон. Зразкова робота від українки!

11:26. Ольга Харлан уже на доріжці! Віримо у тебе!

11:20. Бан Хйо-Джин з Південної Кореї завоювала золоту медаль Олімпійських ігор у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. Вона випередила китаянку Хуан Юйтін (срібло) та Одрі Гоньят зі Швейцарії (бронза).

WHAT A FINAL!!! 축하해요

After an extremely close duel with her Chinese rival, BAN Hyojin, only 16, is the Women’s Olympic 10m Air Rifle champion !

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QUELLE FINALE !!!

Après un duel extrêmement serré avec sa rivale chinoise, BAN Hyojin, 16 ans, est championne olympique de… pic.twitter.com/XgMzlfif6X — Paris 2024 (@Paris2024) July 29, 2024

11:05. Хороший старт від Кравацької! Українська фехтувальниця Ольга Кравацька перемогла представницю Алжиру Сауссен Бодіаф – 15:18! Сподіваємося, Ольга Харлан виступить не гірше!

11:00. У Парижі розпочалися змагання з фехтування на шпагах! Уболіваємо за наших дівчат!

Вітаємо, друзі! Третій день Олімпійських ігор у Парижі буде багатим на події, адже одразу в 11 видах спорту розіграють олімпійські медалі.