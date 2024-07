Олімпіада-2024. День 3. Болюх і Середа посіли п'яте місце у стрибках у воду. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

WHAT A FINAL!!! 축하해요

After an extremely close duel with her Chinese rival, BAN Hyojin, only 16, is the Women’s Olympic 10m Air Rifle champion !

QUELLE FINALE !!!

Après un duel extrêmement serré avec sa rivale chinoise, BAN Hyojin, 16 ans, est championne olympique de