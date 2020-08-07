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Баскетболісти на двох встановили унікальний рекорд НБА

Крістапс Порзінгіс і Бобан Мар'янович мають зростання вище 220 см.

Баскетболісти на двох встановили унікальний рекорд НБА
Бобан Мар'янович
Фото: EPA/UPG

У Кіссіммі (США) на стадіоні "Ейч-Пі Філд Хаус" пройшла зустріч регулярного чемпіонату НБА, в якій "Даллас Маверікс" поступився "Лос-Анджелес Кліпперс" з рахунком 111:126.

Цей цілком звичайний матч, проте увійшов в історію НБА.

У стартовій п'ятірці "Далласа" вийшли відразу два гравця вище 220 сантиметрів - серб Бобан Мар'янович, зріст якого становить 223 сантиметри, і латиш Крістапс Порзінгіс, чий зріст - 221 сантиметр. Це був перший випадок в історії Ліги, коли в старті вийшли два гравці зростанням вище 220 см.

Додамо, що Порзінгіс став найрезультативнішим гравцем в матчі - 25-річний форвард набрав 30 очок.

Порзінгіс і гравець "Реала" Еден Азар.

Досягнення серба були куди скромніше - Бобан набрав лише 2 очки.

"Лос-Анджелес Кліпперс" (46-22) займає 2-е місце в турнірній таблиці Західної конференції, а "Даллас Маверікс" (41-30) - 7-е.

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