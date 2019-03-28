УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за Мораеса

Производство открыто после жалоб от федераций футбола Люксембурга и Португалии.

УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Жуниором Мораесом.

Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии из-за участия Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против сборных этих стран, сообщает официальный сайт УЕФА.

Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний. Дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА. Дата заседания пока не подтверждена.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене спортивного гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.

25 марта прошел матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Украины на выезде обыграла команду Люксембурга 2:1, благодаря автоголу игрока хозяев на 90+3 минуте.

Добавим, что Мораес получил украинское гражданство 18 марта. На следующий день был вызван в сборную, а 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0).

25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга.