Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
В Виннице произошла потасовка между "Нацдружинами" и полицией (обновлено)
В Виннице произошла потасовка между "Нацдружинами" и полицией (обновлено)
Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
ГлавнаяСпорт

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за Мораеса

Производство открыто после жалоб от федераций футбола Люксембурга и Португалии.

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за Мораеса
Жуниор Мораес
Фото: EPA/UPG

УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Жуниором Мораесом.

Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии из-за участия Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против сборных этих стран, сообщает официальный сайт УЕФА.

Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний. Дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА. Дата заседания пока не подтверждена.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене спортивного гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.

25 марта прошел матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Украины на выезде обыграла команду Люксембурга 2:1, благодаря автоголу игрока хозяев на 90+3 минуте.

Добавим, что Мораес получил украинское гражданство 18 марта. На следующий день был вызван в сборную, а 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0). 

25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также