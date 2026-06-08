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Під варту взяли водія, який в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей

Люди, серед яких була дитина, загинули на місці.

Під варту взяли водія, який в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей

Водія Mercedes, який в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту.

Про це повідомили у Національній поліції.

49-річний мешканець Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці. 

Унаслідок наїзду четверо громадян, серед яких була дитина загинули на місці, ще троє отримали поранення.

Слідчі поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. 

  • Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.
  • Аварія сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.
  • За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у смертельну ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну без травмованих в березні цьогоріч.
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