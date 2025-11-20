На Сумщині виявили тіла двох чоловіків, загиблих унаслідок ворожого удару

Сьогодні, 20 листопада, стало відомо, що у Сумській області виявили тіла двох чоловіків, загиблих унаслідок ворожого удару.

Про це написала Сумська облпрокуратура.

За даними слідства, у Краснопільській громаді Сумського району виявлено тіла 47-річного та 49-річного місцевих жителів. За попередніми даними, чоловіки загинули 19 листопада 2025 року від ворожого обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.