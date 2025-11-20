База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
У столиці Канади тренуватимуть перехоплення дронів

Випробування проводитимуть просто у середмісті Оттави.

У столиці Канади тренуватимуть перехоплення дронів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Канадські військові упродовж наступного тижня планують провести в Оттаві випробування систем перехоплення безпілотників.

Як пише CBS News, над центральними вулицями столиці запускатимуть невеликі БПЛА, деякі вагою до 2 кілограмів. Завдання групи із 20 технологічних компаній - якомога скоріше виявити дрони у небі.

Тестування має показати ефективність систем перехоплення, розроблених на замовлення збройних сил. Кожен із засобів має показати здатність захистити зону розміром у чотири квартали під час дронової атаки чи розвідки в умовах щільної забудови великого міста.

Ті компанії, чиї технології виявляться найбільш дієвими, претендуватимуть на мільйонні гранти.
