Війна

Bloomberg: Трамп під час зустрічі з Путіним хоче обговрити «обмін територіями»

Водночас Трамп має позитивні очікування щодо можливості припинення вогню в Україні.

Bloomberg: Трамп під час зустрічі з Путіним хоче обговрити «обмін територіями»
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У середу Трамп заявив, що існує «дуже хороший шанс» зустрітися з Путіним та Зеленським найближчим часом у черговій спробі посередництва у встановленні миру між двома країнами, передає Bloomberg. 

Президент США під час телефонної розмови повідомив союзникам, що розглядає можливість такої зустрічі. За словами кількох джерел, обізнаних з цією розмовою, Трамп позитивно висловився щодо можливості припинення вогню.

Трамп також припустив, що Путін буде відкритий до початку мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями, повідомили джерела. Втім вони не зазначили, про що саме йдеться. 

Зауважимо, що нещодавно польський портал Onet повідомив, що отримав зміст пропозицій, озвучених Путіну спецпосланцем США Стівном Віткоффом. Видання пише, що США запропонували РФ не мир, а перемир'я в Україні. Також американці пропонують росіянам фактичне визнання окупованих територій та скасування санкцій, а у перспективі – повернення до енергетичної співпраці, що передбачає імпорт російського газу та нафти.
Теми: , , ,
﻿
