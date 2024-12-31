У Смоленській області РФ горить нафтобаза, а в Казані не працює аеропорт

У ніч на вівторок, 31 грудня, в російській Смоленській області загорілася нафтобаза. Про це повідомив губернатор області Василь Анохін та низка російських Telegram-каналів.
За інформацією Анохіна, нафтобазу атакували безпілотники, протиповітряна оборона працювала у Ярцевському районі.
"Попередньо уламки одного з ударних дронів упали на території нафтобази. У результаті цього стався розлив палива і зайнялися паливно-мастильні матеріали. Рятувальні служби локалізують наслідки. Загрози житловим об'єктам немає", – написав губернатор і наказав жителям не поширювати фото та відео з місця події.
Також повідомляється, що в Казані введено режим "Ковьор" – міжнародний аеропорт "Казань"мені Тукая тимчасово не приймає рейси, повідомили в Росавіації.
Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про знищення 68 безпілотників. 25 дронів нібито збили над Брянською областю, 17 – над окупованим Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над Смоленською областю, два – над Тверською, і по одному – над Ростовською, Курською і Калузькою. В атаці звинуватили Україну, проте Київ поки що офіційно не коментував ці звинувачення.
Удари по Росії
- У листопаді США нарешті дозволили Силам оборони задавати далекобійних ударів по російських військових об'єктах. За даними РБК-Україна і Юрія Бутусова, у ніч на 19 листопада Україна вперше вдарила ракетами ATCAMS по російській території – по об'єкту в Брянській області.
- До цього дозволу Україна могла бити по російській території лише озброєння власного виробництва – переважно дронами.
- Власних спроможностей не вистачало, тож українці місяцями закликали партнерів погодити застосування їхньої зброї. За даними Wall Street Journal, на рішення президента США Джо Байдена вплинула відправка до Росії військ Північної Кореї.