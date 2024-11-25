Чоловіки змогли зачепитись за дерево посеред річки, звідки їх зняли рятувальники з прикордонниками.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергових бажаючих нелегально полишити Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На Закарпатті троє чоловіків планували потрапити до Угорщини через Тису, довірившись обіцянкам ділків. Їх зупинила крижана течія, а врятувало лише дерево посеред річки, за яке вдалося зачепитися”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіків витягнули на берег завдяки злагодженій роботі прикордонників та рятувальників.

Порушників доставили у прикордонний підрозділ, де на них склали протоколи про адмінправопорушення.