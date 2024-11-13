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Трамп призначив нового міністра оборони США

Пентагон очолить колишній військовий, який працював ведучим на телеканалі.

Трамп призначив нового міністра оборони США
Піт Хегсет
Фото: The New York Times

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення на посаду міністра оборони у його майбутній адміністрації ветерана Національної гвардії та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета.

Як повідомляє Reuters, республіканець назвав обраного ним голову Пентагону "справжнім поборником ідеї про те, що Америка понад усе", а також "тим, хто змусить ворогів Америки бути на сторожі".

Хегсет служив в Афганістані, Іраку та на Кубі у Гуантанамо. У 2021 році він залишив армійську посаду зі скандалом через звинувачення в екстремізмі. Йому закидають нетолерантне ставлення до представників меншин у війську: одного разу він висловив сумнів, що "ми справді хочемо бачити "різноманітних" рекрутів Байдена зі зброєю". 

У 2022 році він називав війну в Україні "меншою проблемою, ніж те, що відбувається на вулицях американських міст".

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