Reuters: Україна вважає наступні 4-5 місяців "визначальними" після перемоги Трампа

За цей час мають бути сформовані стартові позиції для перемовин.

Агенція Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника, що спілкувався із журналістами на основі анонімності, стверджує, що у Києві прийдешні зимові місяці розглядають як "визначальні та поворотні" для війни.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах українська влада нібито переконана, що має 4-5 місяців для того, щоб підійти до перемовин у найсильнішій позиції, для чого потрібно отримати якомога більше зброї та втриматися на полі бою.

У Києві чекають на обрання Трампом чиновників, які відповідатимуть за сферу безпеки та зовнішньої політики. Це визначить підхід республіканця до українського питання. У будь-якому разі влада усвідомлює, що ймовірність вступу до НАТО за нової адміністрації суттєво зменшилася.

Загалом в Україні, за словами джерела, "панує похмурий настрій, що відображається і в останніх промовах Президента Зеленського". Як стверджує чиновник, "люди вкрай розчаровані тим, що за потужними словами уряду Байдена були лише слабкі кроки, особливо за останній рік".