Внаслідок нічної атаки на Дніпро троє людей загинули, серед — них дитина. Ще 19 осіб поранені

Внаслідок нічної ракетної атаки на місто Дніпро троє людей загинули, серед них – дитина. Ще 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

"Щойно пролунали вибухи, на допомогу людям примчали всі служби – ДСНС, "швидка", поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття", – зазначив Лисак.

Бив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Без постраждалих.