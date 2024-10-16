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Армія РФ атакувала Білозерку на Херсонщині, є постраждалі

Дві місцеві жителі зазнали травм.

Армія РФ атакувала Білозерку на Херсонщині, є постраждалі
обстріл Білозерки Херсонської області
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія атакувала Білозерку Херсонської області, внаслідок обстрілів постраждали двоє жінок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 російські війська вкрили вогнем Білозерку. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові. Через обстріли постраждали двоє жінок, 59 та 60 років", — ідеться у повідомленні.

Одну з потерпілих госпіталізували з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Другій постраждалій надали меддопомогу на місці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови.

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