​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдарила по Ку'янську термобаричними ОДАБ-1500

Дванадцятеро людей зазнали поранень.

РФ вдарила по Ку'янську термобаричними ОДАБ-1500
удари по Куп'янську
Фото: поліція Харківської області

Минулої доби, 11 жовтня військові РФ скинули на Куп'янськ Харківської області 13 КАБів, з них 2 — ОДАБ-1500. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок авіаударів по Куп'янську загинули чоловік та жінка. Дістали поранення 12 людей: 6 чоловіків та 6 жінок. 

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, міномети, КАБ, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Богодухівський, Куп’янський, Харківський райони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies