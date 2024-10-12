РФ вдарила по Ку'янську термобаричними ОДАБ-1500

LB.ua в Google News

удари по Куп'янську

Минулої доби, 11 жовтня військові РФ скинули на Куп'янськ Харківської області 13 КАБів, з них 2 — ОДАБ-1500.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок авіаударів по Куп'янську загинули чоловік та жінка. Дістали поранення 12 людей: 6 чоловіків та 6 жінок.

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, міномети, КАБ, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Богодухівський, Куп’янський, Харківський райони.