Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстріляли Харків. Відомо про загиблих (оновлення)

Удар зафіксували у Київському районі.

Росіяни знову обстріляли Харків. Відомо про загиблих (оновлення)
руїни хлібопекарського підприємства у Харкові
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

8 жовтня Росія знову обстріляла Харків.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по густонаселеному району. 

"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", - зазначив Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого.

Оновлення. Через російський обстріл багатоповерхівки загинули вже дві людини, додав згодом міський голова.

Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про нові пуски КАБів.

За інформацією Синєгубова, окупанти вдарили по відкритих територіях і випустили близько чотирьох керованих авіабомб. 

"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє отримали поранення", - додав очільник області.

  • Російська армія вранці вдарила по Індустріальному району Харкова. Постраждали понад два десятки людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies