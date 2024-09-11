Через обстріли РФ мешканці Покровська на Донеччині залишилися без газу, — ОВА

Місто Покровськ Донецької області та сусідні населені пункти через обстріли російської армії залишилися без газу.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вчора росіяни зруйнували газорозподільчу станцію у Покровській громаді — 28 тисяч людей залишаються без газу", — повідомив він.

Також без газопостачання села Перше травня, Гнатівка, Ріг, Красний Лиман, Рівне, Троянда та Гришине.

"Відновлення розподілу газу до абонентів можливе після відновлення роботи пошкодженого об'єкта", — додали у Покровській МВА.

Очільник ОВА додає, що з кожним днем у Покровську стає дедалі важче і небезпечніше перебувати, а "умови для життя стають дедалі складнішими".

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ у Донецькій області скасована.