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У ГУР назвали мету дронової атаки на Москву

Безпілотники цілили у станцію радіотехнічної розвідки.

У ГУР назвали мету дронової атаки на Москву
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів виданню The War Zone про нічну атаку українських безпілотників у Московській області РФ.

За словами генерала, метою обстрілу, який у Москві назвали ледь не найбільшим за увесь час повномасштабної війни, був центр радіотехнічної розвідки неподалік від російської столиці.

Безпілотники ГУР також цілили в авіабазу "Міллерово" у Ростовській області та аеродром "Остаф'єво" в Москві. Остання ціль була хибною: вона мала відволікти увагу ворога. 

Загалом, за словами Буданова, було використано близько пів сотні БПЛА. ГУР наразі оцінює наслідки обстрілу.

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