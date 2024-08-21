На 22:00 21 серпня відбулося 110 бойових зіткнень, - Генштаб

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 46 боїв.

Станом на 22:00 21 серпня відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи окупантам ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару двома ракетами, та 76 авіаударів, скинувши 100 КАБів. Також здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки відбито, одна продовжується.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Дванадцять зіткнень завершено, чотири - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Наші захисники відбили 16 атак, ще одна - продовжується.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили один ворожий штурм у районі Спірного.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували українські війська біля Торецька та Північного. Успіху не мали.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві - ще продовжуються.

За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 238 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, ПТРК та автомобіль. Крім цього, пошкоджено танк, п’ять артилерійських систем та бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч.

На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено. Однак, загарбники завдають авіаційних ударів та перманентно обстрілюють територію українських міст та сіл і позиції наших підрозділів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 42 окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.