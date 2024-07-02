Двоє підлітків та жінка постраждали під час ворожого прильоту у Харкові

Під час ворожого прильоту у Харкові постраждало двоє дітей та жінка.
Про це повідомив мер харкова Ігор Терехов.
"Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту", – написав він у телеграмі.
За його словами, постраждали дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія.
У 26-річної жінки поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває.
О 16.05 він повідомляв, що у Харкові "гучно".
Нещодавно у Харкові окупанти вдарили по "Новій пошті". Тоді загинув чоловік, поранене немовля.