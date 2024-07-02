Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє підлітків та жінка постраждали під час ворожого прильоту у Харкові

У дітей контузія, у жінки поранені руки.

Під час ворожого прильоту у Харкові постраждало двоє дітей та жінка.

Про це повідомив мер харкова Ігор Терехов. 

"Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту", – написав він у телеграмі.

За його словами, постраждали дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія.

У 26-річної жінки поранені руки. Збір інформації щодо постраждалих триває.

О 16.05 він повідомляв, що у Харкові "гучно".

Нещодавно у Харкові окупанти вдарили по "Новій пошті". Тоді загинув чоловік, поранене немовля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies