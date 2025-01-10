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У Києві "шахед" влучив у багатоповерхівку

Минулося без постраждалих.

У Києві "шахед" влучив у багатоповерхівку
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Києва

Новопризначений очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на сторінці у Telegram повідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.

Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За словами посадовця, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.

На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби. 

Очевидці стверджують, що дрон влетів у верхній поверх близько до даху. Пожежа швидко припинилася ще до прибуття рятувальників. 

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