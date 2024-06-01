Від початку доби на фронті — 20 боєзіткнень, на Покровському та Курахівському напрямках тривають бої

Вісімсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України: протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах у тому числі і з території російської федерації чотири ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 57 авіаударів із застосуванням 70 КАБів, задіяв 1303 дрони-камікадзе, з них дев’ять шахедів, 15 ланцетів і 1279 fpv-дронів, здійснив майже 3800 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника, засіб ППО, район зосередження військової техніки та дві бази пально-мастильних матеріалів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Минулої доби загальні втрати противника склали близько 1130 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 101 автомобіль та 17 одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 1 червня 2024 року російські загарбники завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів, а саме: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС – райони пусків Саратовська область та акваторія Каспійського моря російської федерації, чотири балістичні ракети «Іскандер-М» та одну крилату ракету «Іскандер-К» із тимчасово окупованого росією Криму, 10 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря, три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 47 ударних БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська російської федерації.

В результаті протиповітряного бою нашими захисниками збито 81 повітряну ціль, серед яких 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири крилаті ракети «Калібр», одна крилата ракета «Іскандер-К» та 46 ударних БпЛА типу «Shahed».

Від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 шахедів і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.

На Харківському напрямку з початку доби нашими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу, за уточненими даними, ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.

На Куп'янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли. За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль.

На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.