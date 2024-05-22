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Росіяни атакували Харків КАБами, 10 людей поранено (оновлено)

Внаслідок обстрілів є загоряння та руйнування.

Росіяни атакували Харків КАБами, 10 людей поранено (оновлено)
Обстріли Харкова (архівне фото)
Фото: Інна Варениця

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові у Шевченківському району Харкова. В результаті дістали поранення дев'ятеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше Повітряні сили також попереджали про пуски росіянами керованих авіабомб.

О14.05 Синєгубов написав у Telegra, що окупанти завдали удар по місту. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе, автомобілі, тролейбус, багатоквартирний будинок.

Споватку повідомлялося про чотирьої поранених. Також у важкому стані знаходиться водій тролейбуса.

Оновлено о 14.13: Терехов написав про 4 поранених. За словами Синєгубова, у важкому стані водій тролейбуса. Згодом мер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9.

"На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми", - нвписав Синєгубов.

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