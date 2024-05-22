Росіяни атакували Харків КАБами, 10 людей поранено (оновлено)

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові у Шевченківському району Харкова. В результаті дістали поранення дев'ятеро людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Раніше Повітряні сили також попереджали про пуски росіянами керованих авіабомб.
О14.05 Синєгубов написав у Telegra, що окупанти завдали удар по місту. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе, автомобілі, тролейбус, багатоквартирний будинок.
Споватку повідомлялося про чотирьої поранених. Також у важкому стані знаходиться водій тролейбуса.
Оновлено о 14.13: Терехов написав про 4 поранених. За словами Синєгубова, у важкому стані водій тролейбуса. Згодом мер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9.
"На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми", - нвписав Синєгубов.
- Учора біля 7 ранку знову атакувала Харків. Ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство.