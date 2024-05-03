В нас зараз шалена кількість звернень від переселенців, які вважають, що їх незаконно позбавили соцдопомоги, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Укрінформу повідомив, що найбільше скарг від внутрішньо переміщених осіб надходить до Офісу омбудсмена через позбавлення соціальних виплат від держави і через ненадання додаткових послуг у громадах.

“У першу чергу в нас зараз є шалене збільшення кількості звернень з числа ВПО – громадян України, які вважають, що їх незаконно позбавили права на отримання додаткової соцдопомоги, а саме – допомоги на житло, яка виплачувалася на кожного дорослого та на кожну дитину, які втратили фактично все на ТОТ або на лінії фронту. І люди вимагають, щоб їм поновили такі виплати”, – зазначив він.

Лубінець нагадав, що з 1 березня в Україні суттєво зменшили кількість отримувачів такої соцдопомоги з числа ВПО.

“На другому місці у нас звернення щодо отримання якихось додаткових послуг від громад, наприклад, про влаштування дитини у дитсадочок або школу. Це було, як правило, на початку навчального процесу, навчального року. Зараз набагато менше подібних випадків, це (може бути – ред.), коли сім'я ВПО переїжджає з однієї громади в іншу”, – додав омбудсмен.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні був змінений загальний принцип продовження виплат для переселенців – відтепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 грн.

Тим часом в ООН повідомили про зменшення кількості біженців і ВПО, які сподіваються повернутися додому. Якщо торік кількість таких біженців становила 77%, то цьогоріч – 65%.