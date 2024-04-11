Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію

Український парламент сьогодні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. За віддали голоси 283 людини, повідомили народні депутати в соцмережах.

Вчора до майже другої ночі депутати відхилили всі понад 4 тис. правок до проєкту. Сьогодні врахували лише 31 одну комітетську правку.

Ключова правка – про виключення з тексту законопроєкту норми про демобілізацію.

"Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227)", – сказав нардеп Ярослав Железняк.

Народна депутатка Ірина Геращенко написала, що "227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина".

Стосовно демобілізації депутати повинні розробити окремий законопроєкт.

З тексту документу правками також прибрали велику кількість санкцій, яких би мали зазнати ухилянти. Народна депутатка Юлія Клименко вчора пояснювала, що в документі пропонували залишити мотиваційну частину для тих, хто служитиме за контрактом. Наприклад, тим, хто підписує перший контракт, пропонують компенсувати половину від першого внеску за кредитом та надати сертифікат на 150 000 гривень на купівлю авто.

Законопроєкт про мобілізацію

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, і відтоді аж до сьогодні ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала. Однак виступив лише Содоль.

За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.

Докладно про мобілізаційний законопроєкт і його трансформації від першого до другого читання – читайте в матеріалі на LB.ua.