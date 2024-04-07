Росіяни розстріляли українських військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування

Росіяни знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Цього разу - біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.
Відео оприлюднив 7 квітня на своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.
На відео видно, як представник російських окупаційних військ робить декілька пострілів у бік беззбройних нерухомих військових, ймовірно, з автомата.
Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголосили в ОГП.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024-го страти окупантами 32-ох українських військовополонених. Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.
- У лютому Офіс Генпрокурора повідомив, що загалом в Україні наразі розслідують 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.
- Серед останніх злочинів - убивство полонених українських воїнів біля Роботиного в Запорізькій області, а також біля Кліщіївки у Бахмутському районі Донеччини.
- Щодо ситуації довкола Кринок, то окупанти постійно штурмують позиції Сил оборони, які закріпилися на лівобережжі Херсонщини і, як повідомляло українське командування, вдаються навіть до так званих "м'ясних штурмів".