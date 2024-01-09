У Хмельницькому збільшилась кількість жертв російської атаки

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки.
"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним", – повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
В результаті терористичної атаки загинуло троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і двоє отримали поранення.
Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.
Російська армія вранці 8 січня завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.
У межах області сили ППО збили три ракети.
- Чергову ракетну атаку на Україну ворог проводив 8 січня із 6 до 8:30. Окупанти випустили крилаті ракети типу Х та аеробалістичні ракети "Кинджал".
- Тоді ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім.
- Окупанти завдали удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків і по Запоріжжі, в місті пролунало п'ять вибухів.
- Більшість ракет була націлена на Хмельницьку область. По ній, зокрема по Старокостянтинову, де розташовано аеродром, ворог б'є систематично.