​У Подільському районі Києва - сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою

"Повітряна загроза не минула – не залишайте укриття до відбою", - наголосили в КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря міська влада закликає жителів:

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою Росії.

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