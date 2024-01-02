Ворог вдарив по Харкову. Понад 40 поранені, загинула людина (оновлено)

Російська армія вранці 2 січня вдарила по Харкову. Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.

За даними станом на 9:26, кількість поранених перевищила 40. Одна жінка загинула, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"41 постраждалий внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову", – сказав він.

До цього було відомо, що поранені понад 20 людей, одна людина загинула.

Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів", – заявив він.

Окупанти завдали як мінімум чотирьох ударів по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються, за попередніми даними, без поранених.

Близько 7:44 про вибухи в Харкові повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" – закликав Синєгубов.

Повітряні сили о 7:37 написали, що в напрямку Харкова – знову балістика.

"Харків під масованим ракетним ударом. Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям", – написав Терехов.