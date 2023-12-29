Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Львів, Конотоп, Одесу та інші

Цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста.

Станом на 7 ранку є ракетна загроза, ворог випустив балістичні і крилаті ракети. За даними Повітряних сил, ракети змінюють курс.

Під ударом декілька разів опинився Харків. О 7:31, а потім о 7:51 голова ОВА Синєгубов повідомив про нові удари. До того мер міста Ігор Терехов написав про обстріл близько 7 ранку.

"Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

До того, за попередніми даними, Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22. Відомо про щонайменше вісім "прильотів" по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу.

Водночас, за даними голови ОВА, по місту росіяни завдали близько 10 ударів. Загалом станом на 8 ранку росіяни провели три хвилі обстрілів міста.

В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці, повідомив речник УДА Південь Братчук.

Фото: ДСНС України Ліквідація наслідків удару по Одесі

У Сумській області, в Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто, пише "Суспільне Суми".

У Львові – два влучання, місто атакували близько 10 ударних безпілотників. "Маємо загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", – повідомив мер міста Андрій Садовий.

У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи.