У Почаївській лаврі пройшла служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік

Українська служба пройшла у святині вперше за майже 200 років.

У Свято-Миколаївському соборі сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбулася служба Православної церкви України українською мовою.

Як повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, "Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ".

Фото: Василь Ільчишин

Що відомо про перехід Почаївської лаври: