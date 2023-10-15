Сьогодні протягом дня окупанти обстрілюють авіабомбами Херсон та передмістя

У неділю протягом дня росіяни обстрілюють Херсон та передмістя. Нещодавно ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах поблизу Херсона. Жертв на руйнувань немає.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він закликав жителів подбати про власну безпеку та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, близько 17:00 російська авіація завдала удару двома керованими авіабомбами по Херсону та передмістю. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Мрочко додав, що тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби.

О 15:57 начальник Херсонської МВА написав у Telegram, що у Херсоні лунають вибухи.

"Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків", – повідомив Мрочко.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Є влучання у приватний будинок і господарські споруди, пошкоджена будівля дитячого садка.