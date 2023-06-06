Каховка поступово підтоплюється внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС

Через проблеми з інтернетом важко отримати інформацію від жителів міста.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС місто Каховка підтоплюється. Станом на ранок були підтоплені зоопарк, літній театр, кафе і дитячий майданчик.

Про це в коментарі Українській правді сказав мер міста Володимир Коваленко.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає", – розповів він.

Мер має інформацію станом на 6:30 ранку. За його словами, на той час уже були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Зараз важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Коваленко вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Про підрив дамби місцеві мешканці почали писати з 5 ранку. Водночас наразі немає інформації, чи вибух був один, чи кілька.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС.