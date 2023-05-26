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Сили ППО знищили 10 ворожих крилатих ракет, 23 "шахеди" та два розвідувальних безпілотники

Росіяни випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе.

Сили ППО знищили 10 ворожих крилатих ракет, 23 "шахеди" та два розвідувальних безпілотники
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

У ніч на п’ятницю Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Українські сили протиповітряної оборони знищили 10 крилатих ракет, 23 "Шахеди" та два розвідувальних безпілотники ворога.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

"Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

 Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

  • 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

У зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищено:

  • 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;
  • 23 ударних дрони "Shahed-136/131";
  • 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Детальну інформацію щодо наслідків повідолять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 206 тисяч військових. За минулу добуЗСУ знищили ще 460 окупантів, танк, літак, а також 25 ворожих артсистем.

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