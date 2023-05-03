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Окупанти вдарили по вокзалу Херсона, є влучання в поїзд. Загинула людина, є поранені (оновлено)

Також під обстріл потрапила машина швидкої допомоги. 

Окупанти вдарили по вокзалу Херсона, є влучання в поїзд. Загинула людина, є поранені (оновлено)
Фото: МОЗ

Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він повідомив про трьох поранених, але, за даними МОЗ, їхня кількість зросла до шести.

"Також пошкоджено карету “швидкої” – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби", – заявив Прокудін.

В Укрзалізниці повідомили, що є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога.

"На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв. Просимо зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями, залізниця всіх довезе до безпеки", – йдеться у повідомленні. 

"Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим наразі задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада "екстернки". На щастя, працівники живі", – зазначили в МОЗ. 

Росіяни від початку доби вбили в вільній частині Херсонської області вже вісьмох осіб. Через ранковий обстріл гіпермаркету “Епіцентр” у Херсоні три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Сьогодні росіяни вбили і трьох енергетиків, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. 

Також ворог гатив по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя. 

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